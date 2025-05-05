Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Samandağ Belediyesince Hızır Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşların el emeği ürünleri sergilendi.
Sergiyi gezen katılımcılar, daha sonra Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.
Kutlamalar kapsamında Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra grubu, Atatürk Sahil Parkı'nda konser verdi.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Hıdırellez Kutlamaları - Son Dakika
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