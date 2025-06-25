Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hıdırbey Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Makilik Alan Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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