Hatay'ın Samandağ ilçesinde cipin çarptığı motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, 9 Mart'ta Tekebaşı Mahallesi'nde önünde seyreden Ersan Özçelik'in (33) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle bir evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Özçelik'in cenazesi morga konuldu.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?