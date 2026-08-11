Samandağ'da Panelvanda Yangın - Son Dakika
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Samandağ'da Panelvanda Yangın

Samandağ\'da Panelvanda Yangın
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Hatay Samandağ'da seyir halindeki panelvanın motor kısmında yangın çıktı, itfaiye söndürdü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 BBC 653 plakalı panelvanın motor bölümü, Sutaşı Mahallesi'nde alev aldı.

Aracı durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samandağ'da Panelvanda Yangın - Son Dakika

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