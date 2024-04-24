Samandağ'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samandağ'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samandağ\'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan özel bir kreşten çıkan 3 yaşındaki Tuna Miçooğulları, kreşin yan tarafındaki sulama kanalına düştü. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

24.04.2024 21:48
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Deniz Mahallesi'ndeki eğitim gördüğü özel bir kreşten çıkan Tuna Miçooğulları (3), kreşin yan tarafında bulunan sulama kanalına düştü.

Tuna Miçooğulları'nın suda çırpındığını gören vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Miçooğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

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