Samandağ\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralı

Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki 3 araca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

??????? Furkan Ç. idaresindeki 06 BJY 936 plakalı otomobil, Sutaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.