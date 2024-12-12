Sami Bey Apartmanı Davası Erteleniyor

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı davasının üçüncü duruşmasına, firari müteahhitler Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik yine katılmadı. Mahkeme heyeti, "Sanıklar Abdullah Aybaba ve Eda Aybaba Çelik hakkındaki kırmızı bültenle çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine" karar vererek duruşmayı 29 Nisan 2025 tarihine erteledi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Sami Bey Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Binada yaşayan 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Baba-kızın yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş ancak yakalanamamıştı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Eda Aybaba Çelik'in yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi için İngiltere yetkili adli makamına yazı göndermişti. Henüz bir gelişme yaşanmadı.

Firari sanık Çelik yazılı savunma gönderdi

Sami Bey Apartmanı'nın üçüncü duruşması, 10 Aralık'ta görüldü. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre firari sanıklar duruşmaya katılmadı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, "Sanıklar Abdullah Aybaba ve Eda Aybaba Çelik hakkındaki kırmızı bültenle çıkarılan yakalama emrinin infazının sağlanamadığı görülmüştür" dedi. Firari Çelik'in mahkemeye gönderdiği savunma okundu. Heyet, kamu görevlileriyle ilgili açılan davada iddianamesinin kabul edildiğini açıkladı.

Müşteki avukatlarından Hasan Murt, firari sanık Çelik'in mahkemeye sunduğu yazılı savunmasını kabul etmediklerini belirtti. Türkiye Barolar Birliği ve Adana Baro Başkanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında eksik hususların giderilmesi ile TBB ve Adana Barosu'nun suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebinin reddini istedi.

Firari sanığın avukatı: İngiliz vatandaşı olduğu için müvekkili iade etme durumları söz konusu değildir

Firari sanık Abdullah Aybaba'nın avukatı, müvekkilinin suçlu olmadığını ileri sürdü. Firari sanık Çelik'in avukatı ise müvekkilinin depremden sonra yurt dışına kaçmadığını öne sürerek, "Kendisi 2015 yılından beri İngiltere'de yaşamakta olup İngiliz vatandaşıdır. Kendisi depremden 1 sene önce 3 günlüğüne gelmiştir. Kaçma şüphesi yoktur. İngiliz vatandaşı olduğu için müvekkili iade etme durumları da söz konusu değildir. Müvekkil mahkeme de uygun görüldüğü takdirde İngiltere'deki konsolosluk veya adli makamlarınca bağlantı kurularak savunma vermeye hazırdır. Biz müvekkil hakkında sadece ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasını, tutuklamaya yönelik yakalama emri ile kırmızı

bülten kararının kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Duruşma 29 Nisan'a ertelendi

Mahkeme heyeti, "Sanıklar Abdullah Aybaba ve Eda Aybaba Çelik hakkındaki kırmızı bültenle çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine", "Sanık Çelik'in Türkiye'ye giriş yaptığı bildirildiğinden sıkı bir şekilde araştırılarak mahkemeye bilgi verilmesi için yazı yazılmasına", "Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu'nun katılma taleplerinin incelenip bir sonraki duruşmada karara bağlanmasına" ve "Kamu görevlileriyle ilgili açılan kamu davasının bu dosyayla birleştirilmesinin beklenilmesine" karar verdi. Bir sonraki duruşma 29 Nisan 2025 tarihine ertelendi.