Samsun-Ankara Yolunda Bayram Yoğunluğu

Okulların ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Samsun- Ankara kara yolunun Havza geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Samsun-Ankara kara yolunun Havza kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.
Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
