Samsun Atakum'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Samsun Atakum'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni Yapıldı

Samsun Atakum\'da Yaz Kur\'an Kursları Kapanış Töreni Yapıldı

Atakum Esenevler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an kursu öğrencileri dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, öğrencileri ziyaret edip sohbet etti. Yaz Kur'an kursları bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere hediye verildi.

09.08.2024 20:19
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Samsun'un Atakum ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı.

Atakum Esenevler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an kursu öğrencileri dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa katılan İl Müftüsü Seyfullah Çakır, İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ile Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret edip sohbet etti.

Daha sonra yaz Kur'an kursları bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere İl Müftüsü Çakır ve Müftü Köksal tarafından hediye verildi.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının inanç, ibadet ve ahlaki konularda vatandaşlara en iyi şekilde bilgi sağladığını söyledi.

Öğrencilerin yaz Kur'an kurslarından memnun olduğunu belirten Çakır, "Kur'an kursları, çocuklarımızın geleceğe yönelik istikbal ve istiklal anlayışlarını şekillendirmede büyük bir öneme sahiptir. Evlatlarımız, bizlerin mihenk taşıdır ve Rabb'imizin bizlere emanet ettiği bu değerli varlıkları en iyi şekilde yetiştirmek, camiamızın en önemli görevlerinden biridir." dedi.

Çakır, kursları 17 ilçede 2 bin 554 sınıfla, 60 bin 717 öğrenciyle en iyi şekilde tamamladıklarını sözlerine ekledi.

İlçe Müftüsü Köksal da kurslarla iyi insanın nasıl olması gerektiğini öğrencilere öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Atakum'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni Yapıldı - Son Dakika
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