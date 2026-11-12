Samsun Bafra'da bariyere çarpan otomobilde kemer takılı 5 kişi yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Samsun Bafra'da bariyere çarpan otomobilde kemer takılı 5 kişi yara almadan kurtuldu

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Samsun Bafra\'da bariyere çarpan otomobilde kemer takılı 5 kişi yara almadan kurtuldu
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Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi, emniyet kemerleri takılı olduğu için yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

H.G. idaresindeki 55 APF 022 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Hüseyinbeyli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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