Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Çölyak Hastalarına Destek

Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla "Çölyak Kafe" açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, menüsünde çölyak hastalarının diyetine uygun glütensiz yiyeceklerin bulunacağı "Çölyak Kafe" Samsunluların hizmetin sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, glütensiz kafenin açılmasıyla çölyak hastalarının güvenle ve rahatlıkla yemek yiyebileceği bir mekana kavuştuğunu vurguladı.

Doğan, "Çölyak hastalarının ve glütensiz yaşamı benimseyen pek çok kişinin hayatındaki önemli sorunlardan biri dışarıda olduğu zamanlarda ne yiyeceği. Bu nedenle Çölyak Kafe projemizi hayata geçiriyoruz." dedi.

Kafeyle çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırmayı, sosyal alanda daha fazla yer almalarını, glütensiz ürünlere daha kolay ve ekonomik ulaşmasını hedeflediklerini dile getiren Doğan, "Çölyak Kafe, şehrin merkezinde vatandaşımızın kolaylıkla ulaşabileceği bir nokta olan eski Balık Evi'nin yerinde hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Çölyak hastaları için seçim öncesi kentte projeler yürüteceklerini söylediklerini ve zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Göreve gelir gelmez de tebrik etmek için çiçek gönderilmesinden ziyade çölyak hastalarımız için Kızılay üzerinden oluşturduğumuz hesaba bağışta bulunulmasını paylaşmıştık. Biz insanı merkeze alan bir anlayışla vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Bir kişinin bile hayatına dokunabilecek hizmetler oluşturabilirsek ne mutlu bize. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok sorumluluğumuz var, bu bilinçle hareket ediyoruz. İnşallah Çölyak Kafe'miz hem örnek bir proje olacak hem de hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, yaşamlarına dokunacak."