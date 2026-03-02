Samsun Canik\'te Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Samsun'un Canik ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıksız ve yüksek riskli 741 binanın yıkımına devam ediliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda sürdürülen Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde riskli yapıların yıkım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Mahallede 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan toplam 741 binanın yıkımının tamamlanacağını ifade eden Sandıkçı, "Canik'imizde kentsel dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Depreme dayanıksız 741 binanın yıkım çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Depreme karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizi depreme dayanıklı konutlarla ve modern sosyal yaşam alanlarıyla buluşturacağız. Riskli yapıların ortadan kalkmasıyla birlikte ilçemizde yeni ve güvenli bir yaşam süreci başlayacak. Kentsel dönüşümün yanı sıra ulaşım ve sosyal donatı projeleriyle ilçede güvenli ve modern şehirleşme hamlesini sürdürüyoruz. Canik'imizin güçlü yarınları için bugünden çalışıyoruz. Geleceğe yönelik eserleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz."