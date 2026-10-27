Samsun Çarşamba'da market çalışanı ve bir kişi düşen kediyi montla kurtardı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yüksekten düşen kediyi sokaktan geçenlerin montla kurtarması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Sokakta yürüyen bir market çalışanı, bir kedinin binadan düşeceğini fark etti.

Montunu çıkaran bu kişi, sokaktan geçen bir başka kişi ile montu tutarak kedinin düşmesini bekledi.

Montun üzerine düşen kedi, daha sonra yere atlayarak uzaklaştı.

Yaşananlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.