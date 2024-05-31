Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Çarşamba Havalimanı ulaşım hizmetini sağlayacak

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Samsun Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmeti, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Çarşamba Havalimanı ulaşım hizmetini 1 Haziran'dan itibaren SAMAIR ile sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda araç filosunu tanıttı.

İlk etapta 10 araçla başlayacak seferler, 4 hat üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, uçuş saatlerine göre planlanacak sefer saatlerine ve güzergahlara "samair.samsun.bel.tr" internet adresinden ve SAMULAŞ'ın mobil uygulamasından anlık olarak ulaşabilecek.

ALO 153 Çözüm Merkezi ise seferden 2 saat öncesine kadar 7 gün 24 saat rezervasyon hizmeti verecek. Havalimanına ulaşımda SAMAIR'ı tercih edenler, ödemeyi SAMKART ya da kredi kartıyla yapabilecek.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak otobüslerin güzergahları ise şöyle:

H1 numaralı otobüs: OMÜ Batı Garajı, Cağaloğlu Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı- Ankara Bulvarı, İlkadım Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Samsun Çarşamba Havalimanı.

H2 numaralı otobüs: 100. Yıl Bulvarı, Karadeniz Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akçaabat Sokak, 11. Sokak, İlkadım Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Samsun Çarşamba Havalimanı.

H3 numaralı otobüs: Bafra, 19 Mayıs, Atatürk Bulvarı, Samsun Çarşamba Havalimanı.

H4 numaralı otobüs: Çarşamba Vefa AVM, Yeni Samsun Caddesi, Atatürk Bulvarı, Samsun Çarşamba Havalimanı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda havalimanına ulaşım hizmetini üstlendiklerini belirterek, "Her zaman hemşehrilerimizin yanında olabilmek, şehrimize bu doğrultuda hizmet etmek gayesiyle hareket ediyoruz. SAMAIR ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na güvenli, konforlu ulaşımı sağlarken, hemşehrilerimizin bu konudaki taleplerini, hizmet beklentilerini de yerine getirmiş oluyoruz. Samsun'umuz, insanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah biz de yaptığımız hizmetlerle şehrimizi daha ileri götürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.