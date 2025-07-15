Samsun\'da "15 Temmuz" şehitleri anıldı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt ve Muhammet Ali Aksu anıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Alaçam ilçesinde yaşayan Sevgi Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt ile Muhammet Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu'yu ziyaret ederek, aile bireyleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Doyran Mahallesi'nde Aksu'nun kabri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Tavlı, İstiklal gazisi Arif Zengin'in kabrine ve ailesine de ziyarette bulundu.

Ziyaretlere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.