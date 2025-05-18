Samsun'da 19 Mayıs Etkinlikleri İçin Trafik Düzeni

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu nedeniyle 07.00-12.00 saatleri arasında Yeşilyurt Kavşağı ile İncesu Yalı Mahallesi Özel Mutlu Bakım Merkezi arası Atatürk Bulvarı deniz bandı araç trafiğine kapalı olacak.

Canik Doğupark'ta yapılacak Jandarma Bando Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar gösteri uçuşu, Jandarma Komutanlığı Üzüm Salkımı uçuş gösterisi, Solo Türk ve Türk Yıldızları uçak gösterisi nedeniyle 07.00-18.00 saatleri arasında Doğupark Sahil Yolu'nun Bandırma Vapuru, Balıkçı Barınakları ile Özkefeli iç kavşak arasındaki bölümü araç trafiğine kapalı olacak. Atatürk Bulvarı, Belediyeevleri Kavşağı, Piazza AVM ve Gar Kavşağı bölgesinde trafiğin yoğunlaşacağı öngörülmekte.

Özellikle Doğu Park'ta gerçekleştirilecek programlara vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak, gerektiğinde güvenlik, trafik, sağlık ve acil durum tedbirlerini en iyi şekilde uygulayabilmek adına, Valiliğin sosyal medya hesaplarında duyurulduğu üzere belirli bölgelere araç alınmayacak.

Vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olması, hava yolu, otogar, gar, liman gibi alanlara ulaşımın gecikmeli olabileceği düşünülerek ulaşımın belirtilen saatlerden önce ya da sonra planlanması, trafik akışının yolun bir bölümden bölünmüş olarak verileceği güzergahlarda sürücülerin yavaş seyretmesi ve kara yolları trafik levha ve işaretleri ile görevlilerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları önem taşıyor.