Samsun\'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu start aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton, Atakum Gençlik Merkezi önünden başladı.

Parkurda yapılan koşuya, 62'si kadın 215 sporcu katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın işaretiyle başlayan yarışmada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Sporcular, 21 kilometrelik parkurda başlangıç noktasına dönüş yapacak.

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların bayramını tebrik ettiğini söyledi.

" Türkiye'nin kalbi bugün Samsun'da atıyor" diyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sadece bugün değil biz mayıs ayı boyunca bu coşkuyu en yukarı taşımak için hem bakanlıklarımız hem Valiliğimiz hem Büyükşehir Belediyemizin çeşitli organizasyonları oluyor. 19 Mayıs sabahı güne önemli bir maratonla başladık. Bugün ilerleyen saatlerde Gençlik ve Spor Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve kuvvet komutanlarımızın şehre intikali ile birlikte TCG Anadolu'yu yani milli gururumuzu karşılayacağız. Dolayısıyla bugün Samsun için de Türkiye için de büyük milletimiz için de çok önemli bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum."