Samsun'da 2024 Fındık Üretim Sezonunda Rekolte Tahmini Çalışmaları Yürütülüyor - Son Dakika
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Samsun'da 2024 Fındık Üretim Sezonunda Rekolte Tahmini Çalışmaları Yürütülüyor

Samsun'da yapılan çalışmalarda, 13 ilçede belirlenen fındık bahçelerinde çotanak sayımı yapılarak rekolte tahmini arazi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalara 10 ayrı kurumun katıldığı belirtilirken, tahminlerin 17 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. Samsun'da yapılan rehabilitasyon çalışmaları ve verim artışına yönelik çalışmaların sonucunda bölgenin fındık üretiminde birinci sırayı hedeflediği ifade ediliyor.

10.07.2024 17:35
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Samsun'da 2024 üretim sezonunda fındık rekolte tahmin çalışması yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yazılı açıklamasında, 13 ilçede önceden belirlenmiş 87 rekolte bahçesinde yaklaşık 450 dalda çotanak sayımı esasına göre veriler alınarak fındıkta rekolte tahmini arazi çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmalara Fındık Rekolte Tahmin Komisyonunda yer alan il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar, ziraat odaları, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odaları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ulusal Fındık Konseyi temsilcilerinin katıldığına işaret eden Sağlam, fındık çeşitlerinin oransal yoğunluğuna göre 13 ilçede sahil, orta ve yüksek kuşaktaki mahallelerde belirlenen fındık bahçelerinde işaretlenen dallarda çotanak sayımı yapıldığını anlattı.

Rekolte tahmin çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri haricinde 10 ayrı kurumun katılımıyla yapıldığını vurgulayan Sağlam, Samsun'da 26 Haziran'da başlayan çalışmaların 17 Temmuz'da tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Sağlam, hem sahil hem orta hem de yüksek kesimlerdeki kuşaklarda sadece fındık veren alanlarda çotanak sayımına dayalı sayım yaptıklarına dikkati çekerek, doğru politikalar üretme açısından üretim rekoltesine en yakın doğru sayım tekniğinin bu olduğunu dile getirdi.

Hem çotanakların sayımı hem de 100 fındığın kırılmasıyla içinde hastalıktan etkilenen, boş ve dolu fındık adetleriyle en doğru rekolte tahmininin yapılması gerektiğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Fındık üreten illerimizin tamamında sayım bittikten sonra bu rakamlar Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirilerek Türkiye'deki toplam rekolte tahmini Bakanlığımız tarafından açıklanacaktır. Samsun'da sahil kesiminde yetişen ağaçlarımızdan aldığımız verim, diğer illere göre yüksek ve hasat imkanlarımız çok kolay. Ayrıca ilimizde 17 ekiple yoğun şekilde rehabilitasyon çalışmalarını sürdürmekte ve yaşlı fındıklarımızın gençleştirilmesi sağlanmaktadır. Bakım, besleme ve budama gibi verim artışına etki eden çalışmalarımızın karşılığını alarak bölgemizde üretim açısından birinci sırayı almayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize de güveniyoruz."

Kaynak: AA

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