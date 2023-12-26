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Samsun'da Polis Ekipleri Aranan Şahısları Yakalama Rekorunu Kırdı - Son Dakika
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Samsun'da Polis Ekipleri Aranan Şahısları Yakalama Rekorunu Kırdı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat içinde yaptığı yoğun çabalar ve etkili denetimler sonucunda aranan şahısların günlük yakalanma rekoru 49'dan 51'e çıkarıldı. Denetimlerde toplamda 51 aranan şahıs yakalanırken, ayrıca 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve 21 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Samsun\'da Polis Ekipleri Aranan Şahısları Yakalama Rekorunu Kırdı
26.12.2023 - 10:11,  Güncelleme: 10:13
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Samsun'da 24 saat içinde polis ekiplerinin yoğun çabaları ve etkili denetimleri sonucunda aranan şahısların günlük yakalanma rekoru 49'dan 51'e çıkarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlulara göz açtırmayarak her 28 dakikada bir aranan şahsı yakalayarak, Samsun'da 49 olan günlük yakalama rekorunu 51'e çıkardı. 25-26 Aralık tarihlerinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan denetimlerde hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM-uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplam 51 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve 21 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Ekipleri Aranan Şahısları Yakalama Rekorunu Kırdı - Son Dakika
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