Samsun\'da 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, "kasten adam öldürme suçundan" 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin Atakum ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hükümlü A.T. gözaltına alındı.
A.T. işlemler için ekipler tarafından emniyete götürüldü.
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