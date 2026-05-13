Samsun\'da 40 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
