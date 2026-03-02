Samsun\'da Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların ekonomiye kazandırılması ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması amacıyla kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde her gün ortalama 840 ton atık bertaraf ediliyor. İşlenen atıklardan elde edilen atık ısı seralarda kullanılarak yılda 2 milyon çiçek üretiliyor.

Tesis bünyesinde kurulu geri dönüşüm ünitelerinde ayrıştırma işlemlerinden geçirilen atıklar sayesinde yıllık yaklaşık 4 bin 900 ton atık yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Düzenli depolama sahasında oluşan metan gazı ise çevreye zarar vermemesi için kontrollü şekilde toplanarak enerji üretiminde kullanılıyor. Bu kapsamda yılda ortalama 49 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde ediliyor. Üretilen elektrik miktarının yaklaşık 25 bin hanenin yıllık tüketimine karşılık geldiği bildirildi. Enerji üretimi ve geri dönüşüm uygulamaları sayesinde yılda 21 bin 600 ton karbondioksit salımının önüne geçildiği, ayrıca yaklaşık 66 bin ağacın kesilmesinin engellendiği kaydedildi.

İşlenen atıklardan elde edilen atık ısı seralarda da kullanılarak yılda ortalama 2 milyon çiçek üretimi sağlanıyor. Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödül alan 'Atıklarımız Çiçek Oluyor' projesi kapsamında, depolama alanında oluşan atık ısıdan yararlanılarak kurulan seralarda yetiştirilen çiçekler, kent genelindeki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM VE SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

Atık yönetiminde çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliğinin esas aldıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsunumuz her alanda örnek şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Bu noktada geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları bizler için oldukça büyük ve önemli bir paya sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimi alanında çevresel sürdürülebilirliği ve kaynak verimliliğini ön planda tutan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerimiz de bu vizyonun somut bir yansıması. Burada katı atıklar en güvenli şekilde yönetilerek doğamıza zarar vermeden geri dönüşüm süreçlerine dahil ediliyor" dedi.