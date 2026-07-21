Samsun'da Batık Tekne Faciası

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde alabora olup, batan teknede hayatını kaybeden Mehmet Dursin (51) ve Zübeyde Dursin'in (42) çifti ile yeğenleri Ekrem Dursun (37) memleketleri Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi. Çarşamba Yalı Mahallesi'nde oturan Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25), Kayseri'den ziyarete gelen baldızı Rana Dursin (22), kayınpederi Mehmet Dursin (51), kayınvalidesi Zübeyde Dursin (42) ve eşinin dayısı Ekrem Dursin (37) ile birlikte 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, AFAD, sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle ekipler, Kadir Çöpoğlu ile eşi Fatma Rabia Çöpoğlu ve baldızı Rana Dursin'i kurtardı. 3 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Zübeyde ve Mehmet Dursin çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Deniz polisinin bugün tarama cihazıyla yaptığı çalışmada, batan teknenin yeri kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta tespit edildi. 12 metre derinlikteki tekne, bulunduğu yerden çıkarıldı. Costal mevkisinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu kaybolan Ekrem Dursin'in (37) cansız bedeni de bulundu. Dursin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Mehmet Dursin (51) ve Zübeyde Dursin'in (42) cenazeleri de otopsi işlemlerinin ardından Samsun Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınarak memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Mehmet ve Zübeyde Dursin çifti ile yeğenleri Ekrem Dursun'un cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirildi. Çift ile yeğenleri için Yeşilhisar Merkez Cami'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, İlçe Kaymakamı Fatih Adıgüzel ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile ölen Dursin çifti ile yeğenleri Ekrem Dursun'un yakınları katıldı. Dursin çifti ile yeğenleri ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları ile toprağa verildi. Ekrem Dursun'un bekar olduğu, meslek hayatına ücretli öğretmen olarak başladığı, ilçede 2 yıl Ziya Gökalp İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Ardından da 2025 yılında öğretmen olarak kadroya atandığı 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görevine başladığı belirtildi.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,