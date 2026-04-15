Samsun'da Bebek İhmal Davası

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, evinde doğum yapıp bebeğini çöpe atan tutuklu sanık Hanım Canikli (41), ilk duruşmadaki savunmasında, "İlaç tedavisi uygulanırken ifadem alındı. Ne dediğimi hatırlamıyorum. İlk ifadelerimi kabul etmiyorum. Ben hiçbir zaman, 'Çocuk canlı dünyaya geldi' demedim. Ölü olarak doğdu" dedi.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Hanım Canikli, rahatsızlanıp hastaneye gitti. Tedavi sırasında Canikli'nin yeni doğum yaptığı tespit edildi. Görüşmede Hanım Canikli, evlilik dışı ilişki yaşadığını, 2 hafta önce evinde doğum yaptığını itiraf etti. Ayrıca, bebeğin ölü doğduğunu ve 11 Ekim 2025'te ölü bebeği evin yanındaki çöp kutusuna attığını söyledi. Bunun üzerine polise bilgi verildi. 5 gün boyunca konteynerler ve çöp istasyonunda yapılan araştırmada bebeğe rastlanılamadı.

Hanım Canikli, 16 Ekim 2025'te yapılan görüşmede ise bebeğin canlı olduğunu, aile baskısından korktuğu için bebeği çarşafa sararak banyoya bıraktığını, daha sonrasında uyuyakaldığını, uyandığında bebeğin öldüğünü ve çöp konteynerine attığını ileri sürdü. Çelişkili açıklamalarda bulunan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından geçen yıl 20 Ekim'de adliyeye sevk edilen Hanım Canikli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Samsun 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Canikli'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Davanın ilk duruşması ise dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hanım Canikli, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

DAHA ÖNCE DE HAMİLE KALMIŞ

Hanım Canikli yaptığı savunmada, "3 yıl önce M.D. ile tanıştım. Başka biriyle dini nikahlıydı. 'Evleneceğiz' diyerek vaatlerde bulundu. Gönül ilişkisi yaşamaya başladık. Bir süre sonra kendisinden hamile kaldım. Çocuğu aldırmamı istedi. Ailemin duymasını istemediğim için o dönemde çocuğu özel bir hastanede aldırdık. Kendisiyle ilişkimiz devam etti ve ben bir kez daha hamile kaldım. Bunu anladığımda aldırmak için yasal sürenin dolduğunu öğrendim. Çocuğu dünyaya getirmeye karar verdim. M.D. çocuğa şu anki dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle bakacağını söyleyince kabul etmedim. Hamileliğimi ailemden gizledim, bol kıyafetler giydim. 6 Ekim 2025'te çocuğu evin salonunda dünyaya getirdim. Göbek bağını kendim kestim. Dünyaya geldikten sonra çocuk ağlayamadı, canlı değildi. Çocuklarımın göreceğinden endişe ettiğim için çarşafa sarıp kutunun içine koydum. Ertesi gün kötü olunca hastaneye çocuklarımla hastaneye gittik. Hemşireye her şeyi anlattım umursamadı ve eve döndük" dedi.

'TEDAVİ EDİLİRKEN İFADEM ALINDI'

Çocuğun 5 gün boyunca kutunun içinde durduğunu söyleyen sanık Canikli, "Sonra çocuğu poşete koyup, çöp konteynerine attım. 3 gün sonra fenalaştım ve yine hastaneye gittik. Orda da durumu anlattım. İlaç tedavisi uygulanırken ifadem alındı. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Sonra da olay nedeniyle tutuklandım. İlk ifadelerimi kabul etmiyorum. Ben hiçbir zaman, 'Çocuk canlı dünyaya geldi' demedim. Ölü olarak doğdu. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Hanım Canikli'nin gönül ilişkisi yaşadığı M.D.'yi ve tedavisini gerçekleştiren kadın doğum uzmanı İ.N.K.'nin bir sonraki celsede dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.