Samsun\'da Bir Kadını Silahla Vurarak Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadını silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Körfez Mahallesi 5078 Sokak'taki bir apartmanda dün ilişkisi olduğu iddia edilen Gülcan Güneş'i (44) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ertuğrul T'nin (39), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan Ertuğrul T. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
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