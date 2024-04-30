Samsun'da Bir Kadını Silahla Vurarak Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Bir Kadını Silahla Vurarak Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı

Samsun\'da Bir Kadını Silahla Vurarak Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde ilişkisi olduğu iddia edilen bir kadını silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. Ertuğrul T., gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye götürüldü. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

30.04.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadını silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Körfez Mahallesi 5078 Sokak'taki bir apartmanda dün ilişkisi olduğu iddia edilen Gülcan Güneş'i (44) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ertuğrul T'nin (39), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan Ertuğrul T. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

Kaynak: AA

Samsun, Olay, Güvenlik, Adliye, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Bir Kadını Silahla Vurarak Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Bir Kadını Silahla Vurarak Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement