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Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen "Çengel-6" operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

22.01.2024 - 08:20,  Güncelleme: 08:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şahıs suçüstü yakalandı.

1 TON 56 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildi.

"BUNLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya paylaşımına, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" notunu düştü.

Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun\'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
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İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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