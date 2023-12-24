Samsun\'da Dilencilere Yönelik Denetimlerde Altın ve Para Bulundu

SAMSUN'da zabıtanın dilencilere yönelik denetimlerinde, bir kişinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL çıktı. Bir başka dilencinin üzerinde de 1265 TL bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu meydan, cadde ve cami çevrelerinde vatandaşların inanç ve duygularını sömürerek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı. Bu kapsamda Atakent Bulvarı'nda dilencilik yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL çıktı. Yine aynı şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde dilencilik yapan bir başka kişinin üzerinde ise 1265 TL para bulundu. Dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi gereği işlem uygulanırken; üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.

'VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ'

Zabıta Dairesi Başkanlığı Atakum Bölge Amiri Yakup Kurt, "Dilencilik yapan kişilerin özellikle duygusal hikayeler ve manipülatif yöntemlerle yardım talebinde bulundukları noktalarda yoğun olarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu tür dilencilerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Operasyonlar sonucunda tespit edilen ve duygusal sömürü yoluyla vatandaşlarımızı kandıran dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıyoruz. Vatandaşlarımızı tekrar iyi niyetlerini kötüye kullanmaya çalışan bu kişilere inanmamaları noktasında uyarıyoruz" dedi.