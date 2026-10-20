Samsun\'da "Down Sendromlu Bireyler için Çözüm ve Strateji Çalıştayı" düzenlendi

Samsun'da down sendromlu bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, "Down Sendromlu Bireyler için Çözüm ve Strateji Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, down sendromlu bireylerin sağlık, eğitim, sosyal hayata katılım, istihdam ve bağımsız yaşam alanlarında desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin ihtiyaçlarının da gözetilmesinin önemine işaret eden Gümrükçü, "Ailelerimizin doğru bilgiye, nitelikli hizmetlere ve sürdürülebilir destek mekanizmalarına erişimini sağlamak kamu kurumları olarak öncelikli sorumluluklarımız arasındadır." dedi.

Çalıştayda uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Gümrükçü, yalnızca mevcut durumu değerlendirmek değil, aynı zamanda hayata geçirilebilecek somut, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm önerileri ortaya koymayı istediklerini anlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mahmut Yaran da çalıştayda Down sendromlu bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 8 ayrı masada çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Down sendromlu bireylerin erken çocukluk döneminden itibaren toplumsal yaşama katılımlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Yaran, şöyle konuştu:

"Down sendromlu bireylerin yaşamın içinde yer alabilmesi için iş, üretkenlik, serbest zaman ve kişisel bakım alanlarında en erken dönemden itibaren neler yapabiliriz, bunları değerlendiriyoruz. Ayrıca 18 yaşından sonra istihdam konusunda neler yapılabileceğini ve bu alanda yaşanan aksaklıkları ele alıyoruz. Çalışma masalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlarla yol haritası çizmeye çalışacağız."

Çalıştayın koordinatörü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Hanife Özay da 100 civarında katılımcıyla down sendromlu bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları sorunları ele aldıklarını dile getirerek, sağlık, eğitim, istihdam, kurumlar arası koordinasyon alanlarında yaşanan sorunlara yönelik somut eylem planı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci ise çalıştayın down sendromlu bireylerin ve ailelerinin sorunlarını çözümlemek için düzenlendiğinin altını çizerek, "Ailelerimizi de bu çalıştaya dahil ettik. Aileler sahada neler yaşıyor, yaşadıkları sorunlara nasıl çözümler buluyor, bunları konuşarak Down sendromlu bireylerin hayatında bir yol çizmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.