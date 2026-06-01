Samsun'da Dünya Tütünsüz Günü Yürüyüşü

01.06.2026 13:16
Dünya Tütünsüz Günü'nde farkındalık yürüyüşü yapıldı, sağlık kontrolleri ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Samsun'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Çiftlik Caddesi'ndeki Verem Savaş Dispanseri önünden başladı.

19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Çiftlik Caddesi, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sanat Sokağı güzergahından Bulvar AVM'ye kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından Bulvar AVM'de İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince açılan stantta vatandaşlara yönelik boy, kilo ve karbonmonoksit ölçümü yapıldı, tütünle mücadelenin önemine ilişkin bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Dünya Sağlık Örgütünün 1988 yılından bu yana 31 Mayıs'ı "Dünya Tütünsüz Günü" olarak kabul ettiğini söyledi.

Bugünün, toplumda tütün kullanımını azaltmak, tütünün sağlığa zararlarını anlatmak ve nikotin bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla değerlendirildiğini belirten Öz, "Bu yılki hedefimiz özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigaraya hayır demek. Elektronik sigara aslında bir çözüm değil, bir tuzak. Sadece tütünün yanmasını engelleyen ama nikotin bağımlılığını sürdüren ve içindeki çeşitli maddelerle sağlığa zarar veren bir tütün ürünü." dedi.

Elektronik sigaranın gençler arasında yaygınlaştığına dikkati çeken Öz, bu ürünlerin daha sonra tütün kullanımına geçiş için zemin oluşturduğunu vurguladı.

Öz, elektronik sigara satışı ve reklamına ilişkin ihbarların ALO 171, 184 ve Yeşil Dedektör üzerinden yapılabileceğini ifade ederek, "Gençlerimize ALO 171'i anlatarak bağımlılıklarından, nikotinden kurtulmalarını sağlayabiliriz." diye konuştu.

Samsun'da 2026 yılı içerisinde yaklaşık 32 bin denetim yaptıklarını bildiren Öz, dumansız hava sahası sistemi üzerinden denetim ekiplerinin sayısını artırdıklarını söyledi.

Öz, kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 1200 kişiye eğitim verdiklerini aktardı.

Samsun'da sigara bırakma polikliniklerinin sayısını artırdıklarına işaret eden Öz, geçen yıl 8 olan poliklinik sayısının önce 12'ye, ardından 26'ya çıkarıldığını söyledi.

Başvurularda da artış yaşandığını vurgulayan Öz, "Geçen yıl sigara bırakma polikliniklerimize başvuran kişi sayısı yaklaşık 4 bindi. Bu yıl ise ilk 4 ayda 10-11 bin başvuruyu geçtik. Bakanlığımızın Samsun için yıl sonu hedefi 16 binin üzerine çıkmak ancak biz Samsun olarak daha fazlasını yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Öz, yılın ilk 4 ayında tütün denetimleri kapsamında yaklaşık 5 milyon lira ceza uygulandığını da sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında sigarayı bırakan 3 vatandaşa başarı belgesi takdim edildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

