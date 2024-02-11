Samsun'da elektrikli bisiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da elektrikli bisiklet kazası: Sürücü yaralandı

Samsun\'da elektrikli bisiklet kazası: Sürücü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Taşdemir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ali G. adlı sürücü elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.

11.02.2024 23:17
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Taşdemir Mahallesi'nde Ali G'nin kullandığı elektrikli bisiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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