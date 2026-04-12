Samsun'da Enerji Altyapı Yatırımları Sürüyor

12.04.2026 14:13
TEİAŞ, Samsun'da enerji iletim alt yapısını güçlendirmek için 11 milyar lira yatırım planladı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğünce Samsun'da enerji iletim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğü bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, üretim tesislerinde üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine ve büyük tüketicilere güvenli ve kesintisiz ulaştırılması amacıyla yatırım ve bakım faaliyetlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğünün 14 bin 462 elektrik direği, 123 elektrik iletim hattı, 37 transformatör merkezi ve 9 bin 444 MVA kurulu güçle hizmet verdiği belirtildi. 2023-2025 döneminde 7 transformatör merkezinin tamamlandığı, son dönemde ise 1 milyar lira yatırım bedeliyle Yakakent ve Atakum 154 kV transformatör merkezleri ile Samsun-2 400 kV ototransformatör merkezinin devreye alındığı kaydedildi.

Açıklamada, organize sanayi bölgelerinde artan yatırım taleplerine bağlı olarak yükselen enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 2 milyar lira yatırım bedelli Havza OSB ve Çarşamba OSB transformatör merkezlerinde çalışmaların sürdüğü, Tekkeköy OSB 400 kV transformatör merkezi için ihale sürecinin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Bafra ilçesi ve Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Gazi transformatör merkezine yönelik ihale hazırlıklarının da devam ettiği bildirildi.

İletim hatlarına yönelik çalışmalarda 2023 yılında 4 kilometre, 2024 yılında 16 kilometre, 2025 yılında ise 9,5 kilometre yeni hat yapıldığı, ayrıca arz güvenilirliğinin artırılması amacıyla 583 milyon lira bedelli Samsun-1-Merzifon enerji iletim hattının yenilenmesine başlandığı belirtildi.

Yatırım programı kapsamında Samsun'da 5 transformatör merkezi, 11 enerji iletim hattı ve 1 bölge müdürlüğü idari binası olmak üzere toplam 17 projede 11 milyar 222 milyon liralık yatırım planlaması bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre arıza, bakım ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan yüksek gerilim teçhizatlarının yenileriyle değiştirildiği, sistem güvenliğinin korunması amacıyla test ve bakım işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
