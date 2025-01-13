Samsun\'da Evden 250 Bin Lira Değerinde Altın ve 12 Milyon Lira Çek Çalan Kadın Yakalandı

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SAMSUN'da girdikleri evden 250 bin liralık altın ile 12 milyon lira değerinde çek ve senet çalan 2 şüpheliden S.Y. (24) yakalandı. S.Y. kucağındaki çocuğuyla adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen yıl 23 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi 981'inci Sokak'ta meydana geldi. S.Y. (24) ile M.Y. (22) isimli iki kadın, girdikleri evden 250 bin lira altın ile 12 milyon lira değerinde çek ve senet çalıp, kaçtı. İsmi açıklanmayan ev sahibinin şikayeti sonrası polis, çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, M.Y.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğunu, S.Y.'nin İlkadım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Şüpheli S.Y. saklandığı evde dün yakalandı. S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından kucağında çocuğu ile birlikte adliyeye sevk edildi.