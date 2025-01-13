Samsun'da Evden 250 Bin Lira Değerinde Altın ve 12 Milyon Lira Çek Çalan Kadın Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Evden 250 Bin Lira Değerinde Altın ve 12 Milyon Lira Çek Çalan Kadın Yakalandı

Samsun\'da Evden 250 Bin Lira Değerinde Altın ve 12 Milyon Lira Çek Çalan Kadın Yakalandı

Samsun'da hırsızlık yapan 24 yaşındaki S.Y., girdiği evden 250 bin lira değerinde altın ve 12 milyon lira değerinde çek ile senet çalarak kaçtı. S.Y., polis tarafından evinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

13.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da girdikleri evden 250 bin liralık altın ile 12 milyon lira değerinde çek ve senet çalan 2 şüpheliden S.Y. (24) yakalandı. S.Y. kucağındaki çocuğuyla adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen yıl 23 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi 981'inci Sokak'ta meydana geldi. S.Y. (24) ile M.Y. (22) isimli iki kadın, girdikleri evden 250 bin lira altın ile 12 milyon lira değerinde çek ve senet çalıp, kaçtı. İsmi açıklanmayan ev sahibinin şikayeti sonrası polis, çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, M.Y.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğunu, S.Y.'nin İlkadım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Şüpheli S.Y. saklandığı evde dün yakalandı. S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından kucağında çocuğu ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Samsun, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Evden 250 Bin Lira Değerinde Altın ve 12 Milyon Lira Çek Çalan Kadın Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:39:48. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Evden 250 Bin Lira Değerinde Altın ve 12 Milyon Lira Çek Çalan Kadın Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.