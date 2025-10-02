Samsun'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
02.10.2025 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
Haber Videosu

İlkadım'da cip ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Avni G. (20) yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı cip ile Nursel Ö. (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nurhan Özer (45) hayatını kaybetti, sürücüler Avni G. ve Nursel Ö. ile otomobildeki Güllü Özer (16) yaralandı.

Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası cipin alev alan motoru, yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışanlar tarafından söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güllü Özer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücülerin tedavisi devam ederken, kazanın akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Olaylar, İlkadım, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne, bebeğini köprünün altına gömdü 5 yıl önce de aynı şeyi yapmış Anne, bebeğini köprünün altına gömdü! 5 yıl önce de aynı şeyi yapmış
Son günlerin en çok tartışmalı konusu Özgür Özel’den dikkat çeken KAAN hamlesi Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz
Herkes o hareketini konuşuyor Muhammed Salah’ın zor anları kamerada Herkes o hareketini konuşuyor! Muhammed Salah'ın zor anları kamerada
Maraş Dondurması Dünyanın en iyi tatlıları listesinde ilk 5’te Maraş Dondurması Dünyanın en iyi tatlıları listesinde ilk 5'te!
KYK yurdunda ölüm: Soğuk suyla duş almak zorunda kalmasının ardından kalp krizi geçirdi KYK yurdunda ölüm: Soğuk suyla duş almak zorunda kalmasının ardından kalp krizi geçirdi
5-0 biten maç sonrası Arda Güler için söylenenler olay 5-0 biten maç sonrası Arda Güler için söylenenler olay
İtalya’da askeri uçak düştü, 2 asker hayatını kaybetti İtalya'da askeri uçak düştü, 2 asker hayatını kaybetti

09:01
Sumud Filosu saldırısı Türkiye’yi ayağa kaldırdı ABD Konsolosluğu taşlandı
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı
08:56
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı
08:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
07:37
Beyaz Köşk’ü satın alan kişi belli oldu
Beyaz Köşk'ü satın alan kişi belli oldu
06:59
İsrail’in Sumud Filosu’ndaki tekneye baskın anı kamerada
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada
04:19
Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul’da sokağa döküldü
Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul'da sokağa döküldü
23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi
23:07
Türkiye’den İsrail’e peş peşe “Sumud“ tepkisi
Türkiye'den İsrail'e peş peşe "Sumud" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2025 09:32:14. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.