Samsun'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ilçesindeki ikametinde yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

13.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:28
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Samsun'da hırsızlık suçundan 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, Canik ilçesindeki ikametinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA

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