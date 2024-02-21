Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde firari hükümlü yakalandı

Samsun\'un 19 Mayıs ilçesinde firari hükümlü yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

21.02.2024 19:19
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'yi saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, 19 Mayıs, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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