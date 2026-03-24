Samsun\'da Freni Boşalan TIR Zincirleme Kazaya Neden Oldu

24.03.2026 21:49
İlkadım'da freni boşalan TIR, 4 araca çarptı; 6 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde freni boşalan TIR, seyir halindeki 4 araca çarpıp refüjdeki elektrik direğini de devirerek durabildi. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Güzeldere Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ZB 092 Azerbaycan plakalı kablo yüklü TIR, seyir halindeyken freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kamyon, hafif ticari araç ve 2 otomobile çarptı. TIR, daha sonra refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulanan yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

İnceleme, Güvenlik, İlkadım, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Samsun, Polis, Son Dakika

