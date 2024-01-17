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Samsun'un Bafra ilçesinde Gastronomi Turizmi Eylem Planı toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde Gastronomi Turizmi Eylem Planı toplantısı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra'nın yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Gastronomi Turizmi Eylem Planı ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı, Bafra Kaymakamı, belediye başkanı, üniversite dekanı, işletmeciler ve kurum amirleri katıldı.

Samsun\'un Bafra ilçesinde Gastronomi Turizmi Eylem Planı toplantısı düzenlendi
17.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:36
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Samsun'un Bafra ilçesinde Gastronomi Turizmi Eylem Planı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Samsun Gastronomi Eylem Planı sorumlu Vali Yardımcısı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen öncülüğünde, Bafra'nın gastronomisi kapsamında toplantı düzenlendi.

Ertürkmen, Bafra'nın yöresel lezzetleri Bafra nokulu, kaymaklı nokul, Bafra pidesi, manda yoğurdu, manda kaymağı, manda sütünden elde edilen peynir, manda peynirinden yapılan Bafra pidesi, Bafra dondurması, ovada yetişen kışlık ve sebze ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Bafra'nın yöresel lezzetlerini tanıtmak istediklerini belirten Ertürkmen, "Her şeyimiz organik, kooperatifleşerek ürünlerin perakende satışını gerçekleştirmemiz lazım. Çalışmalarımız bu yönde olmalıdır. Samsun'umuzu turizm eylem planı kapsamında gastronomi olarak bir yere gelebileceğinin inancındayım." dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ile kurum amirleri, daire müdürleri ile işletmeciler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'un Bafra ilçesinde Gastronomi Turizmi Eylem Planı toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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