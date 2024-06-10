Samsun'da Gazze'ye Destek Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Gazze'ye Destek Etkinliği Düzenlendi

Samsun\'da Gazze\'ye Destek Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, soykırımın durdurulması ve masum Filistinlilerin korunması için birlik çağrısı yapıldı. İFAM Kurucu Başkanı Dr. İhsan Şenocak'ın konferansıyla devam eden etkinlikte, Gazze'ye destek gösterileri yapıldı ve fotoğraf sergisi gezildi. Etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz de katıldı.

10.06.2024 02:13
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırılara tepki gösterildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte soykırımın durdurulması ve masum Filistinlilerin korunması için birlik çağrısı yapıldı.

Yatsı namazı sonrası sivil toplum platformlarının temsilcilerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan açıklamalarıyla başlayan etkinlik İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İhsan Şenocak'ın "Soykırıma dur de" konferansı ile devam etti.

Dr. Şenocak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat, çekerek uluslararası topluluklara ve toplumlara bu soykırıma dur demeleri için çağrı yaptı.

Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, Filistin'e desteğini göstererek Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'yi destekleyen sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasının ardından vatandaşlar, Gazze konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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