Samsun'da gökdoğan avlamaya çalışanlara 1 milyon 566 bin 156 lira ceza verildi - Son Dakika
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Samsun'da gökdoğan avlamaya çalışanlara 1 milyon 566 bin 156 lira ceza verildi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Samsun'da gökdoğan avlamak için canlı güvercini mühre kullanan 2 kişiye 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası ve tazminat uygulandığını bildirdi. Yasa dışı avcılıkla mücadelede denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Samsun'da canlı güvercini mühre olarak kullanıp gökdoğan (yırtıcı bir kuş türü) avlamaya çalışan 2 kişiye 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, gökdoğan avlamak amacıyla canlı güvercini mühre olarak kullandığı belirlenen iki şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında ilgili mevzuat kapsamında toplam 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğal alanlarımızı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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