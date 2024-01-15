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Samsun'da Güneş Enerji Santrali Projesi Yılda 90 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretecek - Son Dakika
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Samsun'da Güneş Enerji Santrali Projesi Yılda 90 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretecek

Samsun'un Ladik ilçesinde devam eden Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tamamlandığında yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Proje kapsamında 121 enerji nakil hattı direği dikilirken, 125 bin 901 adet güneş panelinin montaj çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, GES projesiyle enerji birim fiyatlarını düşürmeyi ve çevre kirliliğini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, GES ile üretilen elektrikle belediye tesislerinde çalışacak olan elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacı da karşılanacak.

Samsun\'da Güneş Enerji Santrali Projesi Yılda 90 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretecek
15.01.2024 - 11:47,
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Samsun'un Ladik ilçesinde 850 dönüm arazide yapımı devam eden Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, GES projesinin yüze 65'inin tamamlandığı, GES'in faaliyete geçmesiyle güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretileceği bildirildi.

Kurulum çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği 850 dönüm büyüklüğündeki arazide gerçekleştirilen projede üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak 121 enerji nakil hattı direği dikilirken, 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu çekildi. Doğru akım altyapı borulama işlemi yapılan proje kapsamında alana dağıtılan 125 bin 901 adet güneş panelinin montaj çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, GES projesiyle enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetleri azaltmanın yanı sıra kentteki toprak, hava, su kirliliğini minimuma indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

GES projesi ile Büyükşehir Belediyesinin, yılda 250 milyon TL tasarruf sağlamasını planladıklarına işaret eden Demir, "Geleceğin şehri Samsun vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Güneş enerjisini elektriğe dönüştürecek GES projesi, şehrimizde yaşayan her vatandaşımız için çok önemli. Kurulum çalışmalarında yüzde 65 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatının tamamlanmasının ardından hızla hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ketteki elektrikli otobüsler GES'ten üretilen elektrikle çalışacak

GES ile elde edilen elektriğin öncelikle belediye tesislerinde kullanılacağını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi'nin SASKİ kanalizasyon terfi merkezleri, içme suyu arıtma tesisleri, 4 beton santrali, asfalt üretim tesisi, doğal taş elemanları üretim tesisi, bordür, kilit parke ve beton boru fabrikası başta olmak üzere çok sayıda tesisin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek GES projesi, elektrikli otobüslerin enerji tüketimi ihtiyacını da karşılayacak."

Kaynak: AA
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