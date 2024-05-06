Samsun'da Gürültü Haritaları ve Eylem Planları Revize Ediliyor - Son Dakika
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Samsun'da Gürültü Haritaları ve Eylem Planları Revize Ediliyor

Samsun\'da Gürültü Haritaları ve Eylem Planları Revize Ediliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha huzurlu ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle 'Samsun İli Stratejik Gürültü Haritalarının Revize Edilmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması İşi' kapsamında toplantı düzenledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan revize çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Eğlence mekanları, sanayi alanları, kara yolları ve demir yollarının gürültü düzeyleri belirlenerek gürültü sorunlarını azaltmaya yönelik Taslak Eylem Planları hazırlandı.

06.05.2024 16:33
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Samsun Büyükşehir Belediyesi daha huzurlu ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle "Samsun İli Stratejik Gürültü Haritalarının Revize Edilmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması İşi" kapsamında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, 2016 yılında hazırlanan ve "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" doğrultusunda oluşturulan "Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları" revize ediliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde "Gürültü Haritaları Modellemeleri" tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da onaylandı.

Samsun genelindeki eğlence mekanları, sanayi alanları, kara yolları ve demir yollarının gürültü düzeyleri ve maruziyetleri belirlenerek gürültü sorunlarını azaltmaya yönelik Taslak Eylem Planları hazırlandı.

Hazırlanan Taslak Eylem Planlarıyla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Belediye Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Atakum Belediye Başkanlığı, Canik Belediye Başkanlığı, Bafra Belediye Başkanlığı, Çarşamba Belediye Başkanlığı ve İlkadım Belediye Başkanlığı'ndan gelen katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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