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Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Samsun\'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı
31.12.2023 - 23:07,
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Samsun'un Canik ilçesinde karşı şeride geçen hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Atatürk Bulvarı Samsunspor Nuri Asan Tesisleri mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AKD 568 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak karşı şeride geçerek 55 AJF 683 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan hafif ticari aracın sürücüsünü Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonucu trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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