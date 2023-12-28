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Samsun'da halk otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da halk otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde bir halk otobüsü, aydınlatma direği ve ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada şoför ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.12.2023 - 13:01,
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SAMSUN'da halk otobüsünün aydınlatma direği ile ağaca çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Karaman'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait 56 BBB 87 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine ardından ağaca çarptı. Kazada şoför Karaman ile araçta yolcu olarak bulunan Cansu Mırık, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Samsun\'da halk otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da halk otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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