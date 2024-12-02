Samsun\'da İkinci El Eşya Dükkanından Mobilya Hırsızlığı

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde ikinci el eşya dükkanından mobilya çaldığı tespit edilen ikinci el eşya satıcısı K.K. (45), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'ndeki ikinci el eşya dükkanından 60 bin lira değerinde mobilya çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlığı ikinci el eşya satıcısı olan K.K.'nin yaptığı tespit edildi. Soruşturmanın devamında yakalanan şüpheli, 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından gözaltına alındı. Mobilyalar iş yeri sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,