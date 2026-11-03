Samsun'da İncesu Sahili'nde yüzde 50'si tamamlanan projenin ilk 1200 metresi açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da İncesu Sahili'nde yüzde 50'si tamamlanan projenin ilk 1200 metresi açılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Atakum'daki İncesu Sahili'nde yürüttüğü düzenlemenin yüzde 50'si tamamlandı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik hatta yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, plajlar, spor ve etkinlik alanları ile mescit yapılacak; ilk 1200 metre kısa sürede açılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Atakum ilçesindeki İncesu Sahili'nde yürütülen düzenleme çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil hattını kapsayan proje kapsamında yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, plajlar, etkinlik ve spor alanları ile mescit yapılması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İncesu Yalı mevkisinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Doğan, Samsun'un sahil potansiyelini daha etkin değerlendirmek ve vatandaşlara denizle iç içe yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İncesu Sahili'nde kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, projenin tamamlanmasıyla bölgenin modern ve düzenli bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Çalışmalarda önemli aşama kaydedildiğini vurgulayan Doğan, "Projenin yüzde 50'sini tamamladık. İlk 1200 metrelik kısmı kısa zamanda hizmete açacağız. Kalan kısmın tamamlanması için de ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Doğan, projeyi en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
SamsunGüncelÇocukSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
12:07
Bahçeli’den dünyaya yeni ittifak çağrısı Merkezinde Kudüs var
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:50:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun'da İncesu Sahili'nde yüzde 50'si tamamlanan projenin ilk 1200 metresi açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android