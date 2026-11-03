Samsun'da İncesu Sahili'nde yüzde 50'si tamamlanan projenin ilk 1200 metresi açılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesince Atakum ilçesindeki İncesu Sahili'nde yürütülen düzenleme çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil hattını kapsayan proje kapsamında yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, plajlar, etkinlik ve spor alanları ile mescit yapılması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İncesu Yalı mevkisinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Doğan, Samsun'un sahil potansiyelini daha etkin değerlendirmek ve vatandaşlara denizle iç içe yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İncesu Sahili'nde kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, projenin tamamlanmasıyla bölgenin modern ve düzenli bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Çalışmalarda önemli aşama kaydedildiğini vurgulayan Doğan, "Projenin yüzde 50'sini tamamladık. İlk 1200 metrelik kısmı kısa zamanda hizmete açacağız. Kalan kısmın tamamlanması için de ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Doğan, projeyi en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.