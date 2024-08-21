Samsun'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun\'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, kaynak yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımın akaryakıtla temas etmesi sonucu meydana geldi.

21.08.2024 16:50
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 5 katlı iş yerinin bodrum katında kaynak yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımın akaryakıtla temas etmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi Ferah Sokak'taki 5 katlı bir iş yerinin kullanılmayan bodrum katındaki hurdalar, hurdacıya satıldı. Hurdaları almak için kazan dairesine inen işçi, kaynak makinesiyle demirleri kestiği sırada çıkan kıvılcımların temas ettiği akaryakıt alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören işçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla bodrumdaki sanayi tüplerini dışarı çıkardı. Polis, çevredekileri uzaklaştırıp, megafon ile uyarıda bulundu. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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