Samsun'da İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

Samsun\'da İstanbul\'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Havza ilçesinde durdurdukları 2 araçta 83 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda, araç sürücüleri F.K. (41) ile Ş.K. (31) gözaltına alındı.

30.04.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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Samsun'da düzenlenen operasyonda İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktar da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde durdurulan 2 araçtaki aramada, 83 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda, araç sürücüleri F.K. (41) ile Ş.K. (31) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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