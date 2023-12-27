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Samsun'da kaçak olan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da kaçak olan hükümlü yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde 21 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlara teslim edildi.

Samsun\'da kaçak olan hükümlü yakalandı
27.12.2023 - 13:53,
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Samsun'un Canik ilçesinde 21 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'de bulunan bir iş yerinde polis ekiplerini gördüğü esnada kaçmaya çalışan H.K. emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı.

Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda H.K'nin "Hükümlü ve tutuklunun kaçması ile iş yerinden silahla yağma" suçlarından toplam 21 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin arama kararı olduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA
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Samsun, Canik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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