Samsun\'da Kaçak Su Hattı Hızla Onarıldı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak oluşan içme suyu ana isale boru hattı kısa sürede onarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde içme suyu boru hattında yaşanan arıza, yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, hatta gelen suyu keserek onarım çalışması başlattı.

Onarım çalışmasını kısa sürede tamamlayan ekipler, kesilen hatta yeniden su verdi.