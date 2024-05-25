Samsun'da kadının boğazı kesilerek öldürülüp bilezikleri gasbedildi - Son Dakika
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Samsun'da kadının boğazı kesilerek öldürülüp bilezikleri gasbedildi

Samsun\'da kadının boğazı kesilerek öldürülüp bilezikleri gasbedildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının evinde boğazı kesilerek öldürülüp kolundaki bileziklerin gasbedilmesine ilişkin bu kişinin eşinin akrabası yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, cinayeti gerçekleştiren şahsın, maktulenin eşinin halasının oğlu olduğunu ve 300 bin lira borcu olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

25.05.2024 02:27
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının evinde boğazı kesilerek öldürülüp kolundaki bileziklerin gasbedilmesine ilişkin bu kişinin eşinin akrabası yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Fatih Y'nin (41), 112 Acil Sağlık'ı arayarak eşinden haber alamadığı yönünde ihbarda bulunup ardından Balaç Mahallesi'ndeki evine gittiği belirtildi.

Kapıyı açmak için komşusundan tornavida alan Fatih Y'nin ardından komşusuyla yangın merdiveni kapısını açarak ikametine girdikleri anlatılan açıklamada, Fatih Y'nin ikametinin hol kısmında boğazında kesi olan ve kolunda bilezikleri bulunmayan eşi Kader Y'yi (39) ölü halde gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin eve gittiği ve hızlı şekilde soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Emniyet Müdürlüğünün tüm birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğünün tüm ekip ve personeli seferber edilmiş, 4 saat süren geniş kapsamlı araştırmalar sonucu, cinayeti gerçekleştiren şahsın, aynı binanın 3. katında oturan ve maktulenin eşinin halasının oğlu olan M.I. (32) olduğu tespit edilmiştir. M.I. yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüpheli, '300 bin lira borcu olduğunu, kadının bileziklerini almak için cinayeti gerçekleştirdiğini' itiraf etmiştir. M.I'nın, maktulenin kolundan aldığı 3 bilezik elde edilmiştir."

Olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik geniş kapsamlı soruşturmaya devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Atakum, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kadının boğazı kesilerek öldürülüp bilezikleri gasbedildi - Son Dakika

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